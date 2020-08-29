До "Великого будівництва" включать спорудження басейнів при школах – Президент

До Національної програми «Велике будівництво» на наступний рік буде додано спорудження басейнів при навчальних закладах, що сприятиме покращенню здоров’я дітей.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Черкащину, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Глави держави.

"У нас глобальний підхід щодо будівництва басейнів при школах, дитячих садочках чи реабілітаційних центрах. Де це можливо зробити – ми будемо робити. Це теж буде глобальна частина нашої програми", – сказав Зеленський.

Водночас за його словами, наступного року в межах «Великого будівництва» продовжиться спорудження доріг, шкіл, дитячих садочків і розпочнеться відновлення музеїв, замків та інших "історичних магнітів".

"Наше завдання – вкладати в такі великі проєкти, які ми розпочнемо наступного року теж у рамках "Великого будівництва". Це великі, найважливіші музеї, замки й цікаві туристичні місця нашої країни. Тому що спочатку – дорога, а потім дорога вже повинна кудись привести. Щоб привезли не тільки в якесь історичне місце, а щоб навколо нього була сучасна інфраструктура", – наголосив Президент.

За його словами, поява основної інфраструктури сприятиме розвитку туризму, готельного та іншого бізнесу в Україні.

Керівник Координаційної ради з реалізації програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко своєю чергою сказав, що замок Шувалова в Тальному на Черкащині буде включений до програми.