Об'єкти «Великого будівництва» готові на 67% - Мінрегіон

Згідно з моніторингом реалізації об’єктів програми «Велике будівництво», середній відсоток будівельної готовності об’єктів, які включені у неї, становить 67%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що будівельна готовність шкіл, які реалізуються в рамках «Великого будівництва» та мають бути відкриті до кінця року, становить 72%.

У Мінрегіоні зазначають, що лідерами є Вінницька та Закарпатська області, де ступінь готовності шкіл становить понад 90%. Згідно з даними міністерства, у Волинській, Донецькій, Чернівецькій, Харківській та Київській областях будівельні роботи будуть виконані вчасно. «Вже наступного тижня розпочинається новий навчальний рік. Завдання обласних державних адміністрацій не тільки завершити роботи, а й переконатися, що об’єкти безпечні, відповідають сучасним вимогам та придатні для використання. Замовники кожного навчального закладу повинні здійснити перевірку та підтвердити готовність або зафіксувати терміни та умови усунення недоліків», – наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

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Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2020 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото з відкритих джерел