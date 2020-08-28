Суд заарештував підозрюваного в підпалі авто Схем

Броварський міськрайонний суд заарештував на два місяці підозрюваного в підпалі авто програми "Схеми: корупція в деталях".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

Чоловіка заарештували на 60 діб з альтернативою застави у розмірі 175 650 грн.

Прокуратура просила заарештувати підозрюваного без можливості застави, пояснюючи, що він може переховуватися від слідства на території ОРДЛО — він родом з Луганської області. Адвокати наполягали на домашньому арешті.

Підозрюваний відмовився свідчити проти себе. Сторона звинувачення попросила не називати його імені та прізвища.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що за підозрою в підпалі автомобіля Схем затримано двох осіб.

Нагадаємо: автомобіль програми "Схеми: корупція в деталях" підпалили в Броварах в ніч на 17 серпня.

Фото: Marian Kushnir/RadioSvoboda.Org (RFE/RL)