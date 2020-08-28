Суд заарештував підозрюваного в підпалі авто Схем

Суд заарештував підозрюваного в підпалі авто Схем

Укрінформ
Броварський міськрайонний суд заарештував на два місяці підозрюваного в підпалі авто програми "Схеми: корупція в деталях".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода. 

Чоловіка заарештували на 60 діб з альтернативою застави у розмірі 175 650 грн.

Прокуратура просила заарештувати підозрюваного без можливості застави, пояснюючи, що він може переховуватися від слідства на території ОРДЛО — він родом з Луганської області. Адвокати наполягали на домашньому арешті.

Підозрюваний відмовився свідчити проти себе. Сторона звинувачення попросила не називати його імені та прізвища.

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Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що за підозрою в підпалі автомобіля Схем затримано двох осіб.

Нагадаємо: автомобіль програми "Схеми: корупція в деталях" підпалили в Броварах в ніч на 17 серпня.

Фото: Marian Kushnir/RadioSvoboda.Org (RFE/RL)

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