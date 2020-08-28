Перша леді розказала, які має справжні акаунти у соцмережах

Дружина Президента Олена Зеленська заявила, що у соцмережах з фейкових акаунтів поширюються дописи та коментарі нібито від її імені.

Про це вона написала в Інстаграмі.

"Останнім часом уже декілька разів натрапляла на нібито «мої» дописи або коментарі в соцмережах і Tелеграм-каналах. Розумію, що не можу на це впливати: вони з'являтимуться, незалежно від мого бажання чи згоди. Але дуже не хочу, щоб один з таких фейків когось образив чи ввів в оману", - зазначила вона.

Читайте також: Олена Зеленська обговорила з фахівцями реформу системи шкільного харчування

Олена Зеленська підкреслила, що має сторінки лише в Інстаграмі та у Фейсбуці.

"Уся інформація «з перших уст» – тут. Інших офіційних сторінок у будь-яких соцмережах або Телеграм-каналів, як і каналу в Ютюбі, у мене немає. Якщо щось зміниться – обов'язково повідомлю!" - наголосила перша леді.

Вона також подякувала всім своїм підписникам.