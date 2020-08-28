Перша леді розказала, які має справжні акаунти у соцмережах
Про це вона написала в Інстаграмі.
"Останнім часом уже декілька разів натрапляла на нібито «мої» дописи або коментарі в соцмережах і Tелеграм-каналах. Розумію, що не можу на це впливати: вони з'являтимуться, незалежно від мого бажання чи згоди. Але дуже не хочу, щоб один з таких фейків когось образив чи ввів в оману", - зазначила вона.
Це – мій кіт. І він, як і я, не радий, що в мережі з'являються фейкові акаунти 😠 ⠀ Останнім часом уже декілька разів натрапляла на нібито «мої» дописи або коментарі в соцмережах і Telegram-каналах. Розумію, що не можу на це впливати: вони з'являтимуться, незалежно від мого бажання чи згоди. Але дуже не хочу, щоб один з таких фейків когось образив чи ввів в оману. ⠀ Тому – офіційно про мене в соцмережах. ⠀ У мене є сторінка у Instagram (допис на якій ви власне зараз і читаєте 😉) та в Facebook. Уся інформація «з перших уст» – тут. ⠀ Інших офіційних сторінок у будь-яких соцмережах або Telegram-каналів, як і каналу в YouTube, у мене немає. Якщо щось зміниться – обов'язково повідомлю! ⠀ А всім моїм підписникам у Facebook та Instagram дякую, що ви зі мною ❤️
Олена Зеленська підкреслила, що має сторінки лише в Інстаграмі та у Фейсбуці.
"Уся інформація «з перших уст» – тут. Інших офіційних сторінок у будь-яких соцмережах або Телеграм-каналів, як і каналу в Ютюбі, у мене немає. Якщо щось зміниться – обов'язково повідомлю!" - наголосила перша леді.
Вона також подякувала всім своїм підписникам.