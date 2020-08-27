Олена Зеленська обговорила з фахівцями реформу системи шкільного харчування

Дружина Президента України Олена Зеленська і команда фахівців, які працюють над осучасненням системи шкільного харчування, під час робочої зустрічі обговорили перебіг реалізації плану заходів, затвердженого у межах проєкту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Окремі ініціативи з оновлення системи шкільного харчування були й раніше, але, об’єднавши зусилля державних органів, експертів і громадських активістів, вам вдалося підійти до цього проєкту комплексно та системно. Розроблений робочою групою план заходів має на меті не лише подолання наслідків проблем, а й спрямований на усунення їхніх причин та охоплює всі етапи організації й контролю системи шкільного харчування», – сказала перша леді під час обговорення.

Зазначається, що першочергові кроки з реформування системи шкільного харчування було визначено за результатами комісійного обстеження 500 шкіл та онлайн-опитування понад чотирьох тисяч учнів та їхніх батьків, проведених у лютому-березні 2020 року.

Згідно з планом, Міністерство охорони здоров’я восени 2020 року розробить та винесе на затвердження Кабінетом міністрів України нові норми й порядок організації харчування учнів у закладах освіти, оновлений Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти та розробить двотижневі меню з урахуванням використання сезонних продуктів.

Нові норми враховуватимуть рекомендації дієтологів та технологів щодо калорійності, поживної цінності, розмірів порцій продуктів та частоти вживання для різних вікових груп дітей і підлітків, що допоможе покращити збалансованість та енергетичну адекватність шкільних меню. Також у найближчих планах – підготовка рецептів та варіантів меню для різних вікових груп з урахуванням сезонної доступності окремих продуктів, створення та регулярне оновлення електронного довідника рецептів та меню для самостійного планування харчування у закладах освіти або постачальником харчування.

Для вирішення проблеми постачання до шкільних їдалень небезпечних або неякісних харчових продуктів Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України спільно з Антимонопольним комітетом України розробляють методологію щодо особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти.

План заходів також включає внесення відповідних змін до законодавства та встановлення гігієнічних вимог до харчоблоків у закладах загальної середньої освіти з метою зменшення ризику виникнення харчових отруєнь у дітей. Також буде посилено постійний державний моніторинг з боку Держпродспоживслужби постачальників харчових продуктів та/або послуг з організації харчування для закладів загальної середньої освіти.

Напрацьований робочою групою план заходів з реформування системи шкільного харчування вже пройшов необхідну експертну оцінку та погодження профільних міністерств і відомств і був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1008–р від 5 серпня 2020 року.

Зазначається також, що Кабінет Міністрів у грудні 2019 року затвердив освітню субвенцію в сумі 400 млн грн на оновлення матеріально-технічної бази шкіл у 2020 році. За ці кошти їдальні та харчоблоки оновлять у 1809 комунальних школах, у яких загалом навчається понад 1 млн дітей. Окрім ремонту приміщень, для харчоблоків закуповується сучасне обладнання: пароконвектомати, електричні плити, холодильне обладнання, марміти, посудомийні машини тощо.

У зустрічі взяли участь спеціалісти профільних міністерств та відомств – Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Держпродспоживслужби, Антимонопольного комітету України, Державної аудиторської служби, а також експерти ЮНІСЕФ і засновник соціального проекту зі зміни культури харчування Євген Клопотенко.

Фото: ОП