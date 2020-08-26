У Києві презентували книгу "Журналісти і Незалежність"

Книгу «Журналісти і Незалежність» про роль журналістів у здобутті Україною Незалежності презентували в Укрінформі.

Видання ініційоване Київською організацією Національної спілки журналістів України, повідомляє Укрінформ.

“Книжка розповідає про журналістів та українську журналістику в переломний період нашої історії — кінця 1980-их — початку 1990-их років. Вона багатопланова, насичена безліччю цікавих, невідомих, маловідомих, забутих фактів з того періоду, а також пізнавальна — передусім для студентів журфаків та Інституту журналістики. І, що головне, - цікава. Її справді читаєш з інтересом”, - підкреслив на презентації голова Київської організації НСЖУ Михайло Сорока, висловивши сподівання, що видання матиме продовження і розповість про журналістику періоду становлення Української держави, часів двох революцій і наших днів.

Презентація книги "Журналісти і Незалежність" в Укрінформі / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як зазначив голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко, заслуга авторів публікацій, які увійшли до видання, - що “вони вклали свою цеглинку” в те, що українці на референдумі 1991 року проголосували за незалежність. Він подякував авторам за дотримання журналістських стандартів.

“Це дійсно фактологічна річ про ті роки. Такі книги мають бути на факультетах журналістики”, - зауважив Наливайко.

Своєю чергою автор ідеї та укладач видання, член правління НСЖУ Юрій Бондар зазначив, що кінець 1980-их — початок 1990-их років явив нову якість журналістики і нові видання, які постали у зв’язку з проголошенням Незалежності і вписали свій рядок в історію української журналістики. Він подякував усім авторам — їх близько 40 — які долучилися до створення видання.

“Це є свідчення тих людей, які творили журналістику, були свідками тих подій. Разом вони створюють об’єктивну картину саме пори здобуття і утвердження української незалежності. І в цьому також цінність нашого видання. Але в книгу увійшли не лише авторські свідчення, а й документи тієї пори, зокрема стенограма матеріалів засідання Верховної Ради, на якому розглядали питання позиції української преси під час так званого ГКЧП”, - сказав Бондар.

Він повідомив, що книжки передадуть для редакцій та бібліотек, а більша частина накладу, який близько тисячі примірників, надійде Студентському парламенту Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка - як для навчального процесу, так і для фонду, що збиратиме кошти на створення барельєфа на честь В’ячеслава Чорновола.

“Студентський парламент Інституту журналістики вийшов з ініціативою присвоїти одній з аудиторій ім’я В’ячеслава Чорновола як випускника факультету журналістики. Є рішення про це ректорату університету. Сподіваємося, якщо ситуація дозволить, урочисте відкриття відбудеться у грудні, до дня народження В’ячеслава Чорновола. Кошти на барельєф збиратимуться спільнокоштом - як пожертви. І перші пожертви на виготовлення барельєфа вже здійснені, зокрема колегами-журналістами — це Андрій Гайдамаха та Ельхан Нурієв, а також український офіцер Юрій Михальчишин”, - розповів Бондар.

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Водночас він зазначив, що видання вийшло за підтримки Держкомтелерадіо, підприємця Сергія Вовченка та Видавничого центру “Академія”.

А також повідомив, що воно буде продовжене. "НСЖУ за підтримки Держкомтелерадіо започаткувала серію “Золоті імена української журналістики”, і вже вийшло з десяток видань. Книжка ж, присвячена журналістиці і Незалежності, є прем’єрною, і в наших намірах — продовжити видання книжок, які будуть стосуватися журналістської незалежності, позиції журналіста як незалежного творця", - сказав Бондар.