Справа Шеремета: адвокату Яни Дугарь відмовили у відводі судді

Шевченківський райсуд міста Києва відмовив адвокату фігурантки справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, медсестри одного із парашутно-десантних батальйонів Яни Дугарь Віталію Коломійцю у відводі головуючої судді Оксани Голуб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На початку виступу Коломієць заявив, що адвокати спочатку, за порядком, який визначив суд, мають висловлюватися щодо обвинувального акту, а потім – щодо клопотань, і уточнив, що у порушення цього порядку, який суд зазначив, першим було заслухано клопотання прокурора про обрання запобіжних заходів всім трьом фігурантам справи Шеремета.

Коломієць зазначив, що кожен з адвокатів має клопотання про скасування запобіжних заходів своїм підзахисним, а також про тимчасовий доступ (до речей або документів – ред.), і зазначив, що ці питання не можуть бути охоплені лише однією ухвалою.

«Якщо ми будемо заявляти про тимчасовий доступ – це окрема ухвала, якщо щодо запобіжних – це окрема ухвала, і я не знаю, як суд зможе розглянути це за одне засідання. У нас (захисту Дугарь – ред.), наприклад, більше 20 скарг, заперечень, клопотань. Підготовче засідання – це та стадія, яка дає можливість суду перевірити законність дій, рішень прокурора, і вона може бути тривала у часі, і може бути розбита на окремі етапи. Перший з яких, найголовніший – перевірка законності тримання людини під вартою», - уточнив Коломієць.

Після цього у судді Голуб і адвоката Коломійця виникла нетривала словесна суперечка, після якої останній заявив їй відвід.

«Я хотів би заявити відвід, оскільки мною щойно були виявлені обставини, які свідчать про упередження суду, а саме – головуючої, яка визначає порядок ведення судового засідання», - уточнив він.

Коломієць нагадав, що його колеги-адвокати раніше заявили клопотання про скасування запобіжного заходу (Антоненку - ред.), а прокурор заявив клопотання про продовження запобіжного заходу фігурантам справи Шеремета.

«Головуюча таким чином вирішила, що розглянути питання про вирішення цього клопотання (про запобіжний захід Антоненку – ред.) уже (може бути – ред.) віднесено незрозуміло на яку дату. Вважаю, що такий порядок розгляду на підготовчому засіданні є упередженим щодо наших підзахисних», - уточнив він.

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Коломієць наголосив, що запропонований головуючою порядок розгляду і ведення підготовчого судового засідання «не забезпечує рівні умови для сторони захисту і для сторони обвинувачення».

«На підготовчому засіданні ви спочатку заслухали прокурора, як він заявив клопотання, першим чином. Натомість інший порядок ви передбачаєте розгляду для нас: щоб мій колега (Кулик – ред.) висловився про клопотання, далі висловлюватися по всіх скаргах на дії рішення і бездіяльність, і інше, і тільки тоді ви будете все разом розглядати. Я вважаю, що такий порядок не забезпечує досягнення цілей і мети кримінального процесуального законодавства», - уточнив Коломієць.

Він зазначив, що підготовче засідання має розглядатися за участю потерпілих, а суд почав розгляд клопотань, визначив, яким чином буде розглядати підготовче засідання, «натомість не вислухав думку про можливість розгляду за відсутності потерпілих, їхнє ставлення до обвинувального акту».

«Ви запитуєте сторону нас, сторону обвинувачення, як ми ставимося до цього обвинувального акту. Та фейк це, підробка. Хотілося б дійсно почути людей, які потерпіли від цього злочину, коли їм очевидно безневинних людей всовують як виконавців. Це було б справедливо почути цих людей, ви цього не хочете чомусь чути, ось з цих підстав я заявляю вам відвід», - повідомив Коломієць.

Зі свого боку прокурор заявив, що для відводу головуючої судді немає підстав.

Суд після виходу з нарадчої кімнати залишив це клопотання Коломійця без задоволення.

Як повідомляв Укрінформ, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Юлії Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Андрій Антоненко наразі залишається у СІЗО.

18 серпня Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, а обвинувальний акт щодо Дугарь лишився у прокурора.

Фото: Free Dr Kuzmenko