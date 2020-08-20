Справа Шеремета: розгляд скарги захисту Кузьменко перенесли на 31 серпня

Розгляд скарги захисту підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко на судових експертів Юрія Ірхіна і Андрія Семенця перенесли на 31 серпня.

Про це повідомляється у Фейсбук-спільноті Free Dr Kuzmenko, передає Укрінформ.

«Сьогодні об 11:00 в Міністерстві Юстиції мав відбутися розгляд дисциплінарної скарги захисту Юлії Кузьменко на судових експертів КНДІСЕ Ірхіна Ю. Б. і Семенця А.В. Засідання було перенесено вже вдруге, на 31.08.2020, у зв'язку із - увага!!! - повторною неявкою самих експертів (минулого разу в них обох була відпустка, сьогодні - в обох лікарняні)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме ці експерти «так старанно… невпинно проводили безліч «експертиз» за неіснуючими в Україні методиками (у справі Шеремета – ред.)».

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

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12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. 25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко наразі залишається у СІЗО.

18 серпня Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, а обвинувальний акт щодо Дугарь лишився у прокурора.

Суд проведе підготовче засідання у цій справі 25 серпня.