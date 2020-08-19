Суд 25 серпня проведе підготовче засідання у справі про вбивство Шеремета

Шевченківський районний суд Києва 25 серпня проведе підготовче судове засідання у рамках розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє Фейсбук-спільнота Free Riff, передає Укрінформ.

"Підготовче судове засідання з розгляду Шевченківським районним судом міста Києва (вул. Дегтярівська, 31А) обвинувального акту стосовно Антоненка А., Кузьменко Ю. та Дугарь Я. призначено на 13:00 25 серпня 2020 року. Судді - Голуб Оксана Анатоліївна, Антонюк Марина Станіславівна, Сидоров Євгеній Вікторович", - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку у Фейсбук-спільноті Free Dr Kuzmenko повідомили, що прокурори передали у цей суд обвинувальний акт щодо підозрюваних у цій справі - Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка, Яни Дугарь – у середу, 19 серпня.

Як повідомлялося, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. 25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко наразі залишається у СІЗО.

18 серпня Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, а обвинувальний акт щодо Дугарь лишився у прокурора.