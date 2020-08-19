У справі Шеремета на експертів витратили більш як 710 тисяч – юрист

У справі щодо загибелі журналіста Павла Шеремета розмір витрат на залучення експертів становить 715 047, 75 грн.

Про це у Фейсбуці написав керівник юридичної фірми "Сенс Консалтинг", долученої до захисту підозрюваного у справі щодо вбивства Шеремета Андрія Антоненка, Леонід Маслов, передає Укрінформ.

"У справі Шеремета розмір витрат на залучення експертів становить 715 047, 75 грн. Айвон Бірч (британський експерт, проводив експертизу ходи – ред.) працював pro bono (безкоштовно – ред.). Експертизу по Юлії Кузьменко Ірхін & Ко зробили теж pro bono", - зазначив Маслов.

Як повідомлялося, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. 25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. 18 серпня їй вручили обвинувальний акт.

Антоненко наразі залишається у СІЗО.

18 серпня Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, а обвинувальний акт щодо Дугарь лишився у прокурора.