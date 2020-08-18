Справа Шеремета: Антоненку вручили обвинувальний акт

Підозрюваному у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета ветерану АТО Андрію Антоненку (Ріффмастеру) вручили обвинувальний акт.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат підозрюваного Станіслав Кулик.

“Вручили обвинувальний акт”, - сказав захисник.

Як повідомлялося, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. 25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. 18 серпня їй вручили обвинувальний акт.

Водночас адвокат Дугарь 18 серпня повідомив, що його підзахисній обвинувального акта не вручили.

Антоненко наразі залишається у СІЗО.