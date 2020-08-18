Обвинувальний акт проти Яни Дугарь лишився у прокурора – адвокат

Підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета медсестрі Яні Дугарь не вручили обвинувальний акт.

Про це її адвокат Віталій Коломієць написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“У справі Шеремета прокурор вирішив вручити обвинувальний акт без відкриття всіх оригіналів експертиз та інших матеріалів, без оцінки наших доказів в складі клопотання про закриття. Толерувати чергове порушення закону не будемо, в незаконній дії участі брати не стали. Обвинувальний акт проти Яни Дугарь лишився в прокурора”, - написав Коломієць.

У коментарі Укрінформу юрист зазначив, що сторона захисту не відмовлялася від отримання цього обвинувального акта: “Ми не могли його отримати”.

“Обвинувальний акт складається з двох частин: тексту — фактично того, що продубльовано в повідомленні про підозру, і з реєстру документів. В цьому реєстрі документів немає оригіналів тих документів, які мають бути. Тому це проблема прокурора, хай він їх знайде, впише туди оригінали, а не ті ксерокопії, що вони нам відкривали”, - пояснив Коломієць.

За його словами, у реєстрі як складовій акта немає оригіналів основних документів, тобто експертиз, зокрема тих, які "дали їм негативні відповіді (на ряд питань — ред.)".

"Дали час прокурору подумати. Хай, можливо, пізніше нас викличуть", - заявив адвокат.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. 25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. 18 серпня їй вручили обвинувальний акт.

Антоненко наразі залишається у СІЗО.