Справа Шеремета: підозрюваній Кузьменко вручили обвинувальний акт

Підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко вручили обвинувальний акт.

Про це у коментарі Укрінформу заявив її захисник Тарас Безпалий.

“Так, вручили”, - сказав юрист.

Зі свого боку адвокат іншого підозрюваного у цій справі, ветерана АТО Андрія Антоненка (Ріффмастера) Станіслав Кулик повідомив Укрінформу, що його підзахисному ще не вручали обвинувальний акт. “Ще не вручали. Було призначено (вручення обвинувального акту Антоненку — ред.) на 17 годину”, - сказав Кулик.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. 25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень.

Кузьменко й Антоненко залишалися у СІЗО. 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт.

17 серпня Кузьменко повідомила, що їй 18 серпня вручать обвинувальний акт.