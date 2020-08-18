Справа Шеремета: захист Антоненка виклав докази на спростування обвинувачення

Захист підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрія Антоненка (Ріффмастера) опублікував матеріали, відкриті стороні обвинувачення, а також повні копії його трьох сторінок у соцмережах.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті юридичної фірми “Сенс Консалтинг”, долученої до захисту Антоненка.

“Публікуються матеріали, відкриті стороні обвинувачення захистом Андрія Антоненка 3 серпня 2020 року. Зокрема, посилання на скачування резервних копій його соціальних профілів, листування з професором Бірчем і органом досудового розслідування”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що паперові матеріали містять два томи, і перший том стосується “порушення прав людини та упередженість слідства”, а другий — докази, зібрані на спростування обвинувачення.

“Перший том присвячений антології хибного звинувачення, а також опису наклепів на підозрюваних, порушенням прав людини в ході розслідування. Другий том містить деякі дослідження фактичних даних, отриманих захисниками в ході досудового розслідування”, - уточнюється у повідомленні.

Також бажаючі можуть скачати за посиланнями повні копії трьох профілів Антоненка у соцмережах — копію профілю Фейсбук Андрія Антоненка за 2016 рік; копію профілю Фейсбук Loui Cyfer (псевдонім Антоненка, ще одна сторінка у Фейсбуці — ред.); і копію профілю RiffMa$ter у Вконтакте.

У “Сенс Консалтинг” поінформували, що з профілів видалене лише приватне листування, окрім листування з іншою підозрюваною у цій справі, лікаркою і волонтеркою Юлією Кузьменко та іншими особами, які надали згоду на таку публікацію.

“Однак повні резервні копії зберігаються у нас, їх контрольні суми зафіксовані і повідомлені стороні обвинувачення”, - уточнили у юридичній фірмі.

Зазначається, що копії Гугл акаунтів і вмісту мобільного телефона повністю і без цензурування передані стороні обвинувачення, і вони не містять таємниці приватного життя третіх осіб.

“На жаль, ми не можемо поки що їх оприлюднити, оскільки видалення конфіденційної інформації є занадто трудоміським процесом. Фрагменти надамо на запит”, - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що це - не усі докази, на які посилається захист. “Частково докази невинуватості (експертизи зросту невідомих на відео і антопометричні вимірювання Антоненка) представила сторона обвинувачення. Ми поступово будемо їх публікувати після отримання обвинувального акта”, - повідомили у “Сенс Консалтинг”.

Уточнюється, що оригінали висновків британського професора Айвана Бірча, а також документи про його залучення (постановка задачі, листування, оплату, тощо) стороні захисту досі не надані.

“Зараз захист продовжує проводити низку експертиз і збирає ряд доказів, включаючи візуалізацію і 3D-моделювання, а також аналізує деякі зібрані стороною обвинувачення матеріали. По мірі надходження будемо також їх публікувати, в межах поваги до приватності інших осіб”, - поінформували у юридичній фірмі.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. 25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень.

Кузьменко й Антоненко залишалися у СІЗО. 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт.

17 серпня Кузьменко повідомила, що їй 18 серпня вручать обвинувальний акт.