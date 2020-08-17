Справа Шеремета: Кузьменко повідомила, що у вівторок отримає обвинувальний акт

Підозрювана у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета лікар і волонтер Юлія Кузьменко повідомила, що їй 18 серпня вручать обвинувальний акт.

Як передає Укрінформ, про це Кузьменко написала у Фейсбуці.

«Порадую справжніх вбивць Павла Шеремета, які, мабуть, останні 8 місяців, дивлячись на це все, почуваються вільно і впевнено. Замість них відповідають призначені новою владою зі старими обличчями. Завтра отримаємо обвинувальний акт. Справа Шеремета тільки починається», - написала Кузьменко.

Вона також виклала скрін відповідної повістки, де зазначається, що Кузьменко потрібно прибути на 14:00 18 серпня до Головного слідчого управління Нацполіції для отримання копії обвинувального акта та копії реєстру матеріалів досудового розслідування.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. 25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень.

Кузьменко й Антоненко залишалися у СІЗО. 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт.