Справа Шеремета: суд відпустив Кузьменко під домашній арешт
Про це у Фейсбук повідомляє спільнота Free Dr Kuzmenko, передає Укрінформ.
"Юлію звільняють під цілодобовий (домашній арешт – ред.)", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.
12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.
Наразі слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.
25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.
Кузьменко й Антоненко залишалися у СІЗО.