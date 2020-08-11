Справа Шеремета: суд відпустив Кузьменко під домашній арешт

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Про це у Фейсбук повідомляє спільнота Free Dr Kuzmenko, передає Укрінформ.

"Юлію звільняють під цілодобовий (домашній арешт – ред.)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Наразі слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

Кузьменко й Антоненко залишалися у СІЗО.