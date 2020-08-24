У запливі через Босфор взяли участь понад 300 українців

У традиційному щорічному міжнародному запливі через Босфор цьогоріч узяли участь понад 300 українців, які посіли, зокрема, й призові місця.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Українці Артур Артамонов, Дмитро Оселедець, Єгор Чорний посіли три перші місця у віковій категорії 25-29 років, Вячеслав Семхайкін став першим у віковій категорії 30-34 роки, а Володимир Прищепа - у віковій категорії 40-44 роки.

Українка Наталя Худякова була першою у категорії 38-39 років, Ганна Пасічник - другою у віковій категорії 25-29 років, Оксана Кошевська - друга у категорії 30-34 роки, Наталя Боришкевич - у категорії 40-44 роки.

У загальному заліку серед чоловіків Семхайкін посів п’яте місце з результатом 0:47:39, Прищепа - сьоме з результатом 0:47:45. До першої двадцятки потрапили ще двоє українців - Артур Артамонов (17-те місце) та Дмитро Оселедець (20-те місте). Найкращий результат серед чоловіків - у турка Мустафи Севеная (0:46:01).

Серед жінок у загальному заліку у першій двадцятці також є представниці України - Орина Якуба, Ганна Пасічник та Оксана Кошевська посіли відповідно 14-те,15-те та 19-те місця з часом 0:52:59, 0:53:00, 0:53:34. Найкращий результат показала туркеня Хіляль Зейнеб Сарач - 0:47:52.

Загалом у цьогорічному запливі, який відбувся у Стамбулі 23 серпня, взяли участь 1765 плавців з 34 країн.