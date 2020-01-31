Три тисячі миль: 60-річна жінка з порушенням слуху перепливла Атлантику на човні

У четвер 60-річна британка, яка не чує, та ще двоє її колег уперше в історії перепливли на байдарці Атлантичний океан, здійснивши подорож протяжністю 3 тисячі миль.

Про це повідомляє BBC.

«Мо О’Браєн, 60-річна працівниця фармакології, стала першою глухою людиною, яка перетнула Атлантичний океан на байдарці», - йдеться в повідомленні.

О’Браєн та ще двоє членів екіпажу човна, включаючи її дочку, в четвер прибула на карибський острів Антигуа, завершивши 49-денну подорож завдовжки 3 тисячі миль (4,8 тисячі кілометрів) через Атлантику.

О’Браєн після завершення цієї вражаючої подорожі наголосила, що почувається «полегшено».

Хоча під час подолання Атлантики члени екіпажу відчували слабкість, отримали мозолі та депривацію сну.

Фото: ATLANTIC CAMPAIGNS