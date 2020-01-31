Три тисячі миль: 60-річна жінка з порушенням слуху перепливла Атлантику на човні

Три тисячі миль: 60-річна жінка з порушенням слуху перепливла Атлантику на човні

Фото
Укрінформ
У четвер 60-річна британка, яка не чує, та ще двоє її колег уперше в історії перепливли на байдарці Атлантичний океан, здійснивши подорож протяжністю 3 тисячі миль.

Про це повідомляє BBC.

«Мо О’Браєн, 60-річна працівниця фармакології, стала першою глухою людиною, яка перетнула Атлантичний океан на байдарці», - йдеться в повідомленні.

О’Браєн та ще двоє членів екіпажу човна, включаючи її дочку, в четвер прибула на карибський острів Антигуа, завершивши 49-денну подорож завдовжки 3 тисячі миль (4,8 тисячі кілометрів) через Атлантику.

О’Браєн після завершення цієї вражаючої подорожі наголосила, що почувається «полегшено». 

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Хоча під час подолання Атлантики члени екіпажу відчували слабкість, отримали мозолі та депривацію сну.

Фото: ATLANTIC CAMPAIGNS

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