Український паралімпієць переплив Ла-Манш

Український паралімпієць Олег Іваненко переплив Ла-Манш та встановив світовий рекорд. За 18 годин безперервного запливу він подолав 62 кілометри.

Про це рекордсмен повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі! Вітаю вас з нашою спільною перемогою! Є рекорд Світу! Ла-Манш підкорений! І можна сказати, що навіть двічі", – йдеться у повідомлені.

Через негоду, спортсмен подолав майже вдвічі більшу відстань, ніж передбачалось.

"Через сильні течії й вітер довелося йти галсами. Звідси й вийшла така збільшена протяжність запливу. До ночі температура повітря впала майже до +12, піднявся сильний вітер і пішли хвилі. Але я плив. Однак навіть при такій протяжності нашого шляху до французького берега ми не допливли всього 8 кілометрів", - пише Іваненко.

Паралімпієць подякував всім за підтримку.

"Вона мені давала сили. І ми разом перемогли! Слава Україні!".

Фото: atbrovary.org