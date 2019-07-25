Француз спробував на флайборді перетнути Ла-Манш

Французький винахідник Франкі Запата зазнав невдачі у своїй спробі перетнути на реактивному флайборді Ла-Манш.

Про це повідомляє BBC.

“Французький винахідник зазнав невдачі у своїй спробі перетнути на реактивному флайборді Ла-Манш”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, 40-річний Франкі Запата, колишній чемпіон з джет-скі, сподівався долетіти з північної Франції до півдня Англії лише за 20 хвилин, зберігаючи середню швидкість 140 км на годину та подорожуючи на висоті 15-20 метрів над водою.

Проте, на півдорозі він упав у воду, намагаючись приземлитися на човен, щоб заправитися.

Зазначається, що сам Запата став відомим після щорічного параду до Дня взяття Бастилії у Парижі на початку місяця, коли він піднявся у повітря на своєму футуристичному флайборді.

Сам винахід, розміром зі скейтборд, оснащений п'ятьма маленькими реактивними двигунами і працює на гасі, який знаходиться в рюкзаку пілота.