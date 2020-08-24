Зеленський відзначив державними нагородами іноземців

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України 25 іноземних громадян.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ №341/2020 опублікований на сайті глави держави.

У документі зазначається, що державні нагороди присвоєно іноземцям “за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність”.

Президент, зокрема, нагородив орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня депутата парламенту Чеської Республіки Карела Шварценберга та віцепрезидента Європейської Комісії Мароша Шефчовіча, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня - громадського діяча, благодійника з Угорщини Міклоша Інанчі та президента Благодійного фонду начального пластуна Любомира Романківа (Канада).

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Орденом "За заслуги" ІІ ступеня нагороджено главу Представництва ЄС в Україні у 2016 – 2019 роках Х'юга Мінгареллі, віцемаршалека Сейму Республіки Польща Ришарда Терлецького та міністра закордонних справ Турецької Республіки Мевлюта Чавушоглу.

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено 11 іноземних громадян, серед яких нинішні посли Німеччини Анка Фельдгузен, Японії Такаші Кураі та Італії Давіде Ла Чечіліа.

Відзнаку Президента України – Хрест Івана Мазепи отримали редактор газети "Новий шлях/Українські вісті" (Канада) Марко Левицький та нейрохірург, медичний керівник Програми педіатричного стажування для України госпіталю Sick Kids (Канада) Джеймс Рутка.

Крім того, Зеленський відзначив іноземних громадян орденами княгині Ольги та медаллю "За працю і звитягу".

Також Зеленський присвоїв почесне звання “Заслужений діяч мистецтв України” художньому керівнику та диригенту Українського народного хору "Карпати" (Словацька Республіка) Левку Довговичу.