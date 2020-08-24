Білорусь не пропускатиме українців без закордонного паспорта

Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що з 1 вересня українці зможуть перетинати кордон тільки з закордонними паспортами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by з посиланням на пресслужбу відомства.

З 1 вересня з переліку документів для в'їзду, виїзду, прямування транзитом і перебування на території Білорусі виключать паспорт громадянина України (внутрішній паспорт).

Зазначається, що громадяни України, які прямують у Білорусь з внутрішніми паспортами, а також з ID-картами, які не будуть пропущені через держкордон.