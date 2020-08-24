Зеленський: В Україні немає регіонів "дотаційних" і "годувальників" - кожен важливий

В Україні немає «дотаційних» регіонів і «годувальників» - кожен регіон важливий, і тільки так можна побудувати сильну країну.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Софійській площі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дорогі українці! Створити країну мрії ми можемо тільки разом, всі 25 регіонів. Всі ми - команда, дрім-тім з кожної області. Це - наша збірна України. Де немає «годувальників» чи «дотаційних», бо кожен регіон сильний та заможний. Бо кожен важливий і незамінний. Бо кожен - невід’ємна частинка пазла, без якої неможливий малюнок квітучої України», - сказав глава держави.

За його словами, кожен громадянин має зрозуміти, що Україна багатоманітна та багатогранна, де «багато-» - це від слова «багатство». «Багатство України. Бо львівська площа Ринок і харківська площа Свободи, Дерибасівська в Одесі та Яворницького в Дніпрі, Артема у Донецьку та набережна в Ялті – це все Україна. Лавра, Софія, Михайлівський золотоверхий, Велика ханська мечеть Бахчисарая та синагога у Дніпрі - це все Україна. Полтавські галушки, гуцульський банош, закарпатський бограч, одеський форшмак, львівський сирник та луганський "шахтарський" торт – це все Україна. Карпатські гори і донбаські терикони, Південний Буг та Сіверський Донець, Синевір та Сиваш - це все Україна», - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що українцям пощастило народитися в Україні, просто не всі ще до кінця це зрозуміли.

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Водночас Президент звернув увагу на те, що захищати незалежність України треба кожному з нас і щодня, а героїв помічати не колись, а зараз.

«Знаєте, коли почалась російська анексія Криму та війна на Сході, лише тоді ми стали дбати про власну армію та пишатись своїми військовими. Коли стався коронавірус, лише тоді ми почали думати про медицину, помічати працю і подвиг лікарів. Коли Україною палав лісовий вогонь, лише тоді ми стали цінувати наших пожежників та рятувальників. Почнімо помічати героїв серед нас і цінувати одне одного просто зараз, а не колись. Не «лише тоді», - сказав Президент.

Як повідомлялося, 24 серпня Україна святкує День Незалежності.