Зеленський обіцяє відбудувати десятки тисяч мостів і всі головні дороги

Президент Володимир Зеленський обіцяє відбудувати всі головні автомобільні дороги та десятки тисяч мостів.

Як повідомляє Укрінформ, про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.

“Я впевнений, що упродовж моєї каденції люди побачать, що всі головні маршрути ми побудуємо. Така амбітна ціль”, - сказав Президент.

За його словами, цьогоріч у рамках програми “Велике будівництво” буде відремонтовано та збудовано п’ять тисяч кілометрів доріг, а наступного року — у півтора раза більше.

Водночас Зеленський розповів, що з наступного року “Велике будівництво” поширять і на мости та замки й будівлі історичної спадщини.

“Хочу, щоб усі зрозуміли, що це не камінь спотикання — дороги. У цілому вся ця ідея — вітрина України, ми розуміємо. Дороги, потім буде інше питання: ОК, дороги, де мости? Після мостів буде третє питання: дороги з мостами привели куди? Привели в замки, привели в музеї, в історичну спадщину. Усе це частини цієї програми “Велике будівництво”, - пояснив Зеленський.

Президент запевнив, що наступного року будуватиметься “багато мостів”.

“Десятки тисяч мостів ми збираємося теж побудувати в Україні, і потім туристичні магніти, до яких ці дороги повинні привести. Це - окрема наша програма, вона теж буде в наступному році, програма українських замків, історичної спадщини”, - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що на відновлення понад 100 культурних об'єктів у 2021 році в рамках національного проєкту "Велике будівництво" може піти від 10 до 15 млрд грн.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.