Зеленський впевнений, що бюджет витримає підвищення "мінімалки"

Бюджет країни витримає триетапне підвищення мінімальної заробітної плати, що заплановане з 1 вересня, з 1 січня 2021 року та у середині 2021 року.

Про це в інтерв'ю каналу "Україна 24" сказав Президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Бюджет обов'язково витримає. Перше збільшення - 5 тис. грн, ми точно знаємо, що можемо збільшити до 6,5 тис. у середині 2021 року. Крім того, що людям буде легше, нічого не буде. Це збільшення - це правильне відношення до людей. Вони ж не можуть себе відчувати жебраками", - сказав Зеленський.

За його словами, це комплексе рішення, до якого додадуться зменшення кредитного навантаження та зменшення відсотків за іпотекою.

"10% іпотека в Україні має бути для всіх людей", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати. З 1 вересня 2020 року МЗП зросте до 5 000 грн (+277 грн, або +5,9%). З 1 січня 2021 року - до 6 000 грн (+1000 грн, або +20%). З 1 липня 2021 року МЗП зросте до 6 500 грн (+500 грн, або +8,3%).