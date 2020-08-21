Правоохоронці заблокували канал переправлення російських нелегалів з України в ЄС

Правоохоронці викрили осіб, які через український кордон переправляли нелегалів з Російської Федерації до країн Євросоюзу.

Про це у Фейсбуці інформує прокуратура міста Києва, передає Укрінформ.

“За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 повідомлено про підозру двом особам, які займались незаконним переправленням нелегалів через державний кордон України до країн Євросоюзу поза пунктами пропуску ( ч. 3 ст. 332 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що на території Києва та інших регіонів нашої країни функціонувала злочинна група, діяльність якої полягала у організації незаконного переміщення нелегальних мігрантів з території РФ до України, а потім до країн ЄС.

Зазначається, що учасники цієї групи на власних авто доставляли мігрантів (переважно вихідців з країн Близького Сходу) до завчасно орендованих квартир, забезпечували їх проживання, побут та харчування, та у подальшому здійснювали перевезення цих осіб до прикордонних районів західних областей нашої держави з метою незаконного переправлення через держкордон.

“У четвер, 20 серпня 2020 року, в межах кримінального провадження проведено 20 обшуків на території м. Києва, а також Закарпатської, Одеської та Хмельницької областей, за результатами яких вилучено мобільні термінали, комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази”, - поінформували у відомстві.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цих злочинів.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали у Дніпрі нелегала, який продавав підроблені паспорти та посвідчення водія.

Фото: kyiv.gp.gov.ua