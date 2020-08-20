В Україні за пів року від коронавірусу померли 1112 осіб

За січень-червень 2019 року від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні померло 1112 людей.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Державної служби статистики.

За І півріччя 2020 року з діагнозом коронавірусна інфекція COVID-19 померло 1112 осіб, у 1066 з них вірус був ідентифікований, у 46-ти – неідентифікований.

Загалом, в Україні за вказаний період померло 287 010 осіб. Зокрема, від ішемічної хвороби серця – 135 867 осіб, від цереброваскулярних хвороб (інсультів) – 38 345 осіб, від злоякісних новоутворень – 38 222 особи, від хвороб органів травлення – 11 454 особи, від грипу і пневмонії – 3 078 осіб, від хвороб нервової системи – 2 159 осіб, від туберкульозу – 1613 осіб, від захворювань, зумовлених вірусом імунодефіциту людини – 1583 осіб, від хвороби сечостатевої системи – 1 304 особи, від цукрового діабету – 990 осіб.

У тому числі, від зовнішніх причин за січень-червень 2020 року померло 13 679 українців. Унаслідок транспортних нещасних випадків загинуло 1 646 осіб, від випадкового утоплення та занурення у воду – 612 осіб, від нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я – 596 осіб, від випадкового отруєння отруйними речовинами – 832 особи, від випадкового отруєння та дії алкоголю – 1 157 осіб, скоїли самогубство чи заподіяли собі летальне навмисне самоушкодження – 3 078 осіб, загинуло внаслідок нападу з метою убивства чи заподіяння ушкодження – 688 осіб.