УПЦ МП проводить хресну ходу до Почаївської лаври попри карантин

Попри введенні карантинні обмеження віряни УПЦ Московського патріархату почали масштабну хресну ходу із Кам’янця-Подільського в Почаївську лавру.

Відео з паломниками, які вирушили до Свято-Успенської Почаївської лаври, оприлюднено на сторінці Pavlovsky News у Facebook, повідомляє Укрінформ.

«Стартувала масштабна хресна хода віруючих УПЦ з Кам’янця-Подільського Хмельницької області в Почаївську лавру. Тисячі паломників за 7 днів планують пройти понад 200 км. Цій традиції вже понад 200 років. Незважаючи на всі виклики 2020 року, люди вирішили не порушувати звичай. Серед учасників - діти, дорослі і навіть літні», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що люди взяли з собою намети і каремати - планують спати під відкритим небом.

На відео видно, що потік паломників розтягнувся не на один кілометр, люди йдуть дуже близько один від одного, повністю ігноруючи вимоги соціальної дистанції під час коронавірусної пандемії.

У відділі комунікації поліції Тернопільської області кореспонденту агентства повідомили, що попереджуватимуть учасників хресної ходи про необхідність дотримуватися соціальної дистанції під час проходження колони вірян через територію Тернопільщини.

Як повідомляло агентство, у квітні через спалах коронавірусу Почаїв було закрито на карантин. Одним з імовірних місць виникнення вогнища COVID-19 вважається підпорядкована Українській православній церкві Московського патріархату Почаївська лавра.

Всупереч забороні місцевої влади, лавра не зачинялася на Вербну неділю та Великдень і приймала на служби сотні вірян. Така сама ситуація спостерігалася й напередодні під час свята Преображення Господнього.

Раніше повідомлялося про майже десять хворих священнослужителів та членів їхніх родин, які мають стосунок до Почаївської лаври. Частина з них лікувалася в Олександрівській лікарні Києва.

Станом на ранок 20 серпня у Кременецькому районі, де розташована Почаївська лавра, зафіксовано найбільшу кількість хворих на коронавірус з початку пандемії – 461.

Всього на Тернопільщині зареєстровано 4 116 випадків захворювань на COVID-19, 49 випадків – летальних.

В Україні за добу підтверджено 2134 нові випадки захворювання на COVID-19 - це черговий антирекорд.