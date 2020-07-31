Село на Волині відмовило у ночівлі учасникам ходи до Почаєва, які порушували карантин

Мешканці села Козлів Локачинського району на Волині не дозволили заночувати на спортивному майданчику перед школою вірянам УПЦ (МП), які без дотримання дистанції та без масок ішли хресною ходою з Ковеля до Почаєва.

Про це повідомляють "Волинські новини".

"Їх було близько 200, усі без масок, повно людей, ніхто ніякої дистанції не дотримувався. Просто порушення карантину на порушенні. Звісно, це обурило місцевих жителів, які вийшли на протест. Учасники ходи хотіли ночувати на спортивному полі біля школи, ми їх просили одягнути маски, ніхто нас не слухав", - цитує видання місцевих мешканців.

Обурило селян і те, що коли з прочанами віталися "Слава Богу!", ті відповідали: "Навіки слава!" А от коли їм казали: "Слава Україні" - у відповідь мовчали.

Близько 30 місцевих жителів попросили паломників не залишатися в селі, і ті пішли далі.

Як стало відомо згодом, інші громади теж відмовлялися приймати паломників, тож вони мусили зупинитися у лісосмузі.

Фото: volynnews.com