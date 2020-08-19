Цьогоріч ЗНО на 200 балів склали удвічі більше учасників, ніж торік

Цього року кількість учасників, які склали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів, удвічі більша, ніж минулого.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

“ЗНО на 200 балів у 2020 році склали вдвічі більше учасників, ніж торік”, - написала Мандзій.

За її словами, найбільше відмінників - із математики (151) та англійської мови (88). Також зросла кількість учасників, які отримали 200 балів із фізики - 66.

Мандзій зазначила, що лідерами за кількістю учасників, котрі склали ЗНО на 200 балів, є Київ та Львівська область.

Як повідомлялося, цього року в ЗНО взяли участь майже 400 тис. осіб. Основна сесія проходила з 25 червня до 17 липня, а додаткова - з 24 липня до 10 серпня.