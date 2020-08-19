Цьогоріч ЗНО на 200 балів склали удвічі більше учасників, ніж торік
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Укрінформ
Цього року кількість учасників, які склали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів, удвічі більша, ніж минулого.
Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
“ЗНО на 200 балів у 2020 році склали вдвічі більше учасників, ніж торік”, - написала Мандзій.
За її словами, найбільше відмінників - із математики (151) та англійської мови (88). Також зросла кількість учасників, які отримали 200 балів із фізики - 66.
Мандзій зазначила, що лідерами за кількістю учасників, котрі склали ЗНО на 200 балів, є Київ та Львівська область.
Як повідомлялося, цього року в ЗНО взяли участь майже 400 тис. осіб. Основна сесія проходила з 25 червня до 17 липня, а додаткова - з 24 липня до 10 серпня.