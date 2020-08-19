Зеленський сказав, чого чекає від “Великого будівництва” у галузі культури

Президент Володимир Зеленський переконаний, що указ щодо розробки та реалізації заходів з підтримки культури та культурної спадщини, розвитку креативних індустрій і туризму в межах “Великого будівництва” сприятиме розвитку галузі.

Про це глава держави заявив під час відвідання історико-культурного комплексу “Запорозька Січ” Національного заповідника “Хортиця”, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Указ – це план для сфери, що дає один з найбільших відсотків ВВП для економіки країни. Можете не вірити, але мова саме про культуру та креативну економіку”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що йдеться про реставрацію та наповнення новим змістом музеїв, замків і театрів, що, на його думку, сприятиме збільшенню кількості глядачів і туристів.

Президент розраховує, що завдяки імплементації указу кіноіндустрія зможе залучити додаткові інвестиції та створити нові робочі місця, а народно-прикладне мистецтво збереже традиції та збільшить експорт на рівні з дизайном і модою. Крім того, він сподівається, що туризм в Україні складе гідну конкуренцію подорожам за кордон, а культура нарешті повернеться в регіони завдяки сучасним центрам культурних послуг.

“А ще це розвиток та процвітання нового покоління українців”, – наголосив Зеленський.

Він додав, що реалізація програми розрахована на чотири роки.

“За цей час ми почнемо змінювати сприйняття ваги культури в житті українців та держави. Покажемо всі її раніше недооцінені можливості. Це нове відродження для культури”, – зазначив Президент.

Своєю чергою генеральний директор Національного заповідника “Хортиця” Максим Остапенко ознайомив главу держави з музейно-експозиційними та рекреаційними спорудами комплексу, розповів про устрій Січі та побут козаків. Він також наголосив на необхідності розвитку заповідника та Січі задля збільшення кількості туристів.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко також заявив про підтримку запропонованих Президентом заходів.

“Символічно, що саме на Хортиці Президент заявив про старт великої програми відродження української культури та креативної економіки. Святе для українців місце в центрі країни, яке нас об'єднує, як і культура”, – сказав Ткаченко.

Під час відвідування “Хортиці” Зеленський переглянув виступ гурту “Січові козаки”. За даними ОП, “його учасники не лише продемонстрували Президенту майстерність застосування різної зброї, а й перевірили на сміливість – шаблею розрубали огірок на його долоні”.

Вони також звернулися до Глави держави та міністра з пропозицією реалізувати національний проєкт “Справжній козак”, у межах якого не лише випробовували б сміливців, а й розповідали про українські традиції, культуру. На згадку про зустріч Володимиру Зеленському та Олександру Ткаченку подарували підкови на щастя.

Президент відвідав церкву Покрови Пресвятої Богородиці на території заповідника та коротко поспілкувався з відвідувачами Січі.

Після цього він прогулявся центральною частиною Запоріжжя, де поспілкувався з місцевими мешканцями.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у середу, 19 серпня, перебуває з робочою поїздкою в Запорізькій області.

Фото: Офіс Президента