На Хортиці розгорнуть 100-метровий прапор України

У Запоріжжі на острові Хортиця на честь Дня Державного прапору та святкування 29-ї річниці незалежності України буде розгорнуто 100-метровий прапор та відбудеться світлове шоу.

Про це повідомили в Запорізькій ОДА, передає кореспондент Укрінформу.

«23 серпня на острові Хортиця пройдуть урочистості на честь Дня Державного прапора України, на які будуть запрошені ветерани та воїні АТО-ООС, військовослужбовці ЗСУ та Національної гвардії. На одному з найвищих флагштоків на острові Хортиця замайорить прапор України. Одночасно військові з молоддю розгорнуть 100-метровий прапор України», - йдеться у повідомленні.

24 серпня на території Історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» Національного заповідника «Хортиця» відбудуться урочистості, виступи артистів, святковий концерт, великий рок-концерт, виступ симфонічного оркестру, який буде супроводжуватись світловим шоу.

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Як повідомляв Укрінформ, організатори розглядають можливість транслювати святкові заходи в режимі онлайн, щоб запоріжці змогли долучитися до перегляду святкування в умовах карантину. Для ефектних зйомок планується залучити вертоліт.