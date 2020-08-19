Правозахисники просять Президента не допустити втручання у роботу "департаменту війни" ОГП

Як передає Укрінформ, відповідне звернення оприлюднене на сторінці у Фейсбук "Кримської правозахисної групи".

Зазначається, що у Департаменті перебувають провадження стосовно збитого боїнга MH17, факту збройної агресії РФ проти України, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які вчиняються окупаційною владою на території України.

Правозахисники відзначають, що останнім часом спостерігаються медіаатаки та спроби неправомірного втручання та перешкоджання діяльності Департаменту.

У заяві йдеться, що, ймовірно, таким чином дискредитуються зусилля заступника генпрокурора Мамедова, які направлені на протидію злочинам РФ та окупаційної влади.

У "Кримській правозахисній групі" не виключають, що медіаатаки можуть організовуватися та куруватися з території РФ та мати «російський слід».

У зв'язку з цим правозахисники просять Зеленського "приділити увагу цій ситуації з метою забезпечення безперешкодної роботи Департаменту та недопущення переслідування заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова за виконання своїх обов’язків як незалежного прокурора".

Звернення підписане Ukrainian Legal Advisory Group, Regional Center for Human Rights, Кримською правозахисною групою, Харківською правозахисною групою, Truth Hounds, Center for Civil Liberties / Центр Громадянських Свобод, Крим SOS, Восток SOS, Правозахисним центром “Поступ” та лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим.