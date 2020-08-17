Офіс омбудсмена закликає оперативно розслідувати підпал автомобіля

Офіс омбудсмена закликає оперативно розслідувати підпал автомобіля "Схем"

Укрінформ
Представник Уповноваженого ВР з прав людини Віктор Іванкевич надіслав звернення до голови Нацполіції Ігоря Клименка з проханням провести оперативне розслідування підпалу автомобіля програми "Схеми: корупція в деталях".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу омбудсмена.

"Знищення майна, вчинене шляхом підпалу з метою залякування і перешкоджання професійній діяльності журналістів – це злочин, за який передбачено покарання відповідно до статей 194 та 171 Кримінального кодексу України", - йдеться у зверненні.

У пресслужбі також повідомили, що справа перебуває на особистому контролі омбудсмена Людмили Денісової.

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Як повідомляв Укрінформ, поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом займання автомобіля працівника ЗМІ у Броварах і кваліфікувала інцидент як умисне знищення майна.

Журналіст "Схем" Михайло Ткач поінформував, що вночі 17 серпня автомобіль програми підпалили біля будинку водія знімальної групи.

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Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що правоохоронці максимально швидко розкриють справу про підпал автомобіля програми "Схеми".

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