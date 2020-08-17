Офіс омбудсмена закликає оперативно розслідувати підпал автомобіля "Схем"

Представник Уповноваженого ВР з прав людини Віктор Іванкевич надіслав звернення до голови Нацполіції Ігоря Клименка з проханням провести оперативне розслідування підпалу автомобіля програми "Схеми: корупція в деталях".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу омбудсмена.

"Знищення майна, вчинене шляхом підпалу з метою залякування і перешкоджання професійній діяльності журналістів – це злочин, за який передбачено покарання відповідно до статей 194 та 171 Кримінального кодексу України", - йдеться у зверненні.

У пресслужбі також повідомили, що справа перебуває на особистому контролі омбудсмена Людмили Денісової.

Як повідомляв Укрінформ, поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом займання автомобіля працівника ЗМІ у Броварах і кваліфікувала інцидент як умисне знищення майна.

Журналіст "Схем" Михайло Ткач поінформував, що вночі 17 серпня автомобіль програми підпалили біля будинку водія знімальної групи.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що правоохоронці максимально швидко розкриють справу про підпал автомобіля програми "Схеми".