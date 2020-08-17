Підпал автомобіля “Схем”: два комітети Ради звернулися до Авакова та Венедіктової

Члени двох профільних комітетів Верховної Ради — з питань гуманітарної та інформполітики та з питань свободи слова — надіслали спільне депутатське звернення до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генпрокурора Ірини Венедіктової з проханням особисто проконтролювати розслідування щодо підпалу авто програми «Схеми».

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступник голови гуманітарного комітету Євгенія Кравчук (фракція “Слуга народу”) у Фейсбуці.

“Як тільки стало відомо про підпал автомобіля програми «Схеми», який стався сьогодні вночі, ми з колегами-депутатами двох профільних комітетів Верховної Ради: з питань гуманітарної та інформаційної політики та з питань свободи слова Микитою Потураєвим, Сергієм Швецем, Олександром Санченком і Тетяною Цибою підготували і надіслали спільне депутатське звернення до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генерального прокурора Ірини Венедіктової з проханням особисто проконтролювати хід розслідування”, - зазначила Кравчук.

Насамперед депутати звертають увагу на важливість забезпечення свободи слова в України. “Наші журналісти мають право працювати у безпечних умовах, не зазнавати будь-яких утисків, переслідувань чи залякувань. Це є життєво необхідним не тільки для медійної спільноти, а й для всього суспільства, оскільки кожен з нас має право знати про те, що відбувається у державі, в умовах плюралізму думок та свободи висловлення поглядів”, - зазначила Кравчук.

При цьому парламентарії висловили сподівання на швидке, повне, всебічне розслідування підпалу та притягнення до відповідальності винних.

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