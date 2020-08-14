Зеленський повідомив про звільнення трьох затриманих у Мінську українців

У Мінську звільнено трьох затриманих під час протестів наших співвітчизників, ведуться перемовини про звільнення четвертого, затриманого у Бресті українця.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці Президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні, після наших наполегливих дій, були нарешті звільнені українці Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький і Оксана Альошина…. Також нині ведуться перемовини задля звільнення ще одного українця – Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі міста Бреста», - написав глава держави.

Президент зауважив, що наші правозахисники та журналісти були затримані 12 серпня незаконно.

«Вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь і перебували там виключно задля отримання достовірної інформації про події, що там відбуваються, та задля коментування їх у публічному медійному просторі. Відкрито, прозоро, професійно. Зараз вони в цілковитій безпеці», - зазначив Зеленський.

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Він акцентував, що Україна вміє захищати своїх громадян і завжди це робитиме. Водночас він закликав білоруських колег "категорично утриматися від незаконних затримань і насильства".

«Нам дійсно небайдуже. Ми справді переживаємо за все, що відбувається в Білорусі. Білорусь завжди була добрим другом і партнером України. І для нас важливо, щоб білоруси знайшли виключно мирний і демократичний вихід із суспільно-політичного конфлікту», - резюмував глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, 12 серпня орієнтовно о 17.00 у Мінську були затримані громадяни України Костянтин Реуцький і Євген Васильєв. МЗС України наголосило, що українське посольство в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця їх перебування та умов утримання.

Україна звернулася до влади Білорусі з вимогою звільнити незаконно затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Реуцького та Васильєва.

У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської 9,90% голосів.

У ніч проти понеділка, 10 серпня, в містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. Від початку протестів були затримані близько 6 тисяч осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз перебуває у Литві.