Ділкам, які прагнули довести держпідприємство до банкрутства, стала на заваді СБУ

Співробітники СБУ задокументували механізм доведення до фіктивного банкрутства одного із найбільших державних підприємств у сфері тваринництва із розгалуженою мережею регіональних філій.

Внаслідок оборудки зловмисники планували заволодіти 14 цілісними майновими комплексами, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, протягом 2018-2019 років керівництво держпідприємства підписало кілька десятків завідомо збиткових договорів із підконтрольною їм агрофірмою. Посадовці сприяли укладанню контрактів про надання господарських послуг та закупівлю сільгосппродукції за завищеним цінами.

Таким чином перед комерційною структурою було штучно сформовано борг у понад 60 мільйонів гривень. Погашення цієї фіктивної кредитної заборгованості агрофірма намагалася домогтися за рахунок майна держпідприємства.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) правоохоронці провели 18 обшуків за місцями проживання та в офісах фігурантів у Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Луганській, Київській областях та у столиці.

Вилучено бухгалтерську документацію, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності, повідомили в СБУ.

Фото: СБУ