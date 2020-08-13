Більшість громадян вважають, що українська має бути єдиною державною мовою

Майже дві третини громадян вважають, що українська мова має бути єдиною державною й офіційною.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані спільного соціологічного дослідження Центру "Социс" і Центру Разумкова.

Відповідаючи на запитання, яким чином мають співіснувати українська і російська мови в Україні, 64,5% опитаних зазначили, що українська має бути єдиною державною й офіційною мовою, при цьому російська може вільно використовуватися. 17,7% українців вважають, що українська має бути державною мовою, а російська може бути офіційною в деяких регіонах. 15,2% поділяють думку, що в Україні мають бути дві державні мови - українська і російська.

Читайте також: Більшість українців вважає Росію агресором

Дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні" проводилося Центром "Социс" та Центром Разумкова 21-28 липня 2020 року методом стандартизованого інтерв'ю "face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів. Результати репрезентують доросле населення України загалом без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 4000 респондентів у віці старше 18 років.