Більшість громадян вважають, що українська має бути єдиною державною мовою

Більшість громадян вважають, що українська має бути єдиною державною мовою

Опитування
Укрінформ
Майже дві третини громадян вважають, що українська мова має бути єдиною державною й офіційною.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані спільного соціологічного дослідження Центру "Социс" і Центру Разумкова.

Відповідаючи на запитання, яким чином мають співіснувати українська і російська мови в Україні, 64,5% опитаних зазначили, що українська має бути єдиною державною й офіційною мовою, при цьому російська може вільно використовуватися. 17,7% українців вважають, що українська має бути державною мовою, а російська може бути офіційною в деяких регіонах. 15,2% поділяють думку, що в Україні мають бути дві державні мови - українська і російська.

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Дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні" проводилося Центром "Социс" та Центром Разумкова 21-28 липня 2020 року методом стандартизованого інтерв'ю "face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів. Результати репрезентують доросле населення України загалом без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 4000 респондентів у віці старше 18 років.

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