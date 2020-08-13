Більшість українців вважає Росію агресором

Майже 60% українців вважають Росію агресором, який загрожує існуванню України як держави і від якого необхідно захищатися.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати спільного соціологічного дослідження центру "Социс" і Центру Разумкова.

Так, на запитання про ставлення до Росії, 59,5% опитаних обрали варіант, що РФ є агресором, який загрожує існуванню України як держави, від якого необхідно захищатися і не підтримувати жодних відносин.

23,8% респондентів вважають Росію звичайною сусідською державою, з якою необхідно підтримувати добросусідські відносини, як з усіма іншими країнами. Менше 10% опитаних називають РФ дружньою та братньою країною.

Дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні" проводилося центром "Социс" та Центром Разумкова 21-28 липня методом стандартизованого інтерв'ю "face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів. Результати репрезентують доросле населення України загалом без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 4000 респондентів у віці старше 18 років.