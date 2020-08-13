Культура на карантині: терміни подання заявок на грантову програму УКФ продовжили до 28 серпня

Культура на карантині: терміни подання заявок на грантову програму УКФ продовжили до 28 серпня

Укрінформ
Строки подачі заявок на грантову програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» продовжено до 28 серпня.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Важлива інформація для представників галузі культури, креативних індустрій та туризму. Дедлайн подачі заявок на грантову програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» продовжено до 28 серпня. Усі розуміють, якого удару завдало економіці сфери культури та туризму оголошення карантину в березні цього року. Нам буквально довелося виборювати бюджетні гроші на порятунок галузі. І держава виділила значні кошти – більше ніж пів мільярда гривень лише на гранти Українського культурного фонду», - написав Ткаченко.

Міністр вкотре закликав представників культурних та креативних індустрій, які постраждали від коронавірусу, подати свої заявки на цю програму УКФ.

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Як повідомляв Укрінформ, Український культурний фонд 30 липня розпочав прийом аплікаційних заявок на конкурсну програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка». Цілі програми: підтримка організаційної спроможності культурних інституцій всіх форм власності, що зазнали впливу внаслідок дії карантинних обмежень; сприяння збільшенню робочих місць в креативних індустріях та убезпечення скорочення працівників; стабілізація роботи суб'єктів культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму через компенсацію збитків у зв’язку із дією карантинних обмежень; підтримка кіноіндустрії в часи пандемії.

Бюджет програми - 540 млн грн.

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