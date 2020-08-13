Культура на карантині: терміни подання заявок на грантову програму УКФ продовжили до 28 серпня

Строки подачі заявок на грантову програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» продовжено до 28 серпня.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Важлива інформація для представників галузі культури, креативних індустрій та туризму. Дедлайн подачі заявок на грантову програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» продовжено до 28 серпня. Усі розуміють, якого удару завдало економіці сфери культури та туризму оголошення карантину в березні цього року. Нам буквально довелося виборювати бюджетні гроші на порятунок галузі. І держава виділила значні кошти – більше ніж пів мільярда гривень лише на гранти Українського культурного фонду», - написав Ткаченко.

Міністр вкотре закликав представників культурних та креативних індустрій, які постраждали від коронавірусу, подати свої заявки на цю програму УКФ.

Як повідомляв Укрінформ, Український культурний фонд 30 липня розпочав прийом аплікаційних заявок на конкурсну програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка». Цілі програми: підтримка організаційної спроможності культурних інституцій всіх форм власності, що зазнали впливу внаслідок дії карантинних обмежень; сприяння збільшенню робочих місць в креативних індустріях та убезпечення скорочення працівників; стабілізація роботи суб'єктів культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму через компенсацію збитків у зв’язку із дією карантинних обмежень; підтримка кіноіндустрії в часи пандемії.

Бюджет програми - 540 млн грн.