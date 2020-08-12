Данілов - про освіту: У військо-промисловому комплексі бракує фахівців

Рада національної безпеки та оборони провела аналіз системи вищої освіти в Україні в контексті нацбезпеки.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов під час круглого столу в Укрінформі на тему: «Технології асиметричної протидії зовнішній агресії та шляхи їх ефективного розвитку».

«Силами апарату РНБО ми зробили аналіз, який щойно отримали, його поки не має ні Президент ні Прем’єр-міністр. Завтра ми будемо його відправляти. Це аналіз стану системи вищої освіти та державного замовлення на підготовку фахівців наукових, науково педагогічних та робітничих кадрів саме в контексті національної безпеки. Бо без людей, без мозку ми з вами перемогу не здобудемо. Головне – це фахові люди», - розповів Данілов.

За його словами, аналіз освіти дасть розуміння куди треба рухатись. «Підготовка сучасних висококваліфікованих кадрів – це питання номер один, на превеликий жаль, я можу сказати, що ми багато готували фахівців у різних сферах нашого господарства. Що стосується військо-промислового комплексу спеціалізованих фахівців у нас дуже обмаль, і це факт. Ми розуміємо, що весь світ сьогодні воює мозком. Щоб не відбувалось - чи це біологічна, чи кібер, інформаційна, чи гібридна війна - це вплив на мозок людини. Нам треба давати на це відповідь», - наголосив секретар РНБО.