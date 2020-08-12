Паспорти у формі книжечки планують поступово вивести з обігу

Кабінет Міністрів погодив законопроєкт, яким визначаються правові засади дії паспорта українця у формі книжечки.

Таке рішення прийнято на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, його розроблено з метою запровадження наступного етапу обміну паспортів громадянина України у формі книжечки на паспорти у формі ID-картки з урахування норм Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

«...Законопроєктом пропонується визнати такою, що втратила чинність, постанову Верховної Ради України від 26 червня 1992 року №2503-ХІІ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» та встановити, що паспорт громадянина України у формі книжечки єдиного зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України і чинного на момент прийняття цього Закону, що виданий громадянину України до набрання чинності цим Законом, є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство; строк дії паспорта; випадки визнання недійсним паспорта», - йдеться у пояснювальній записці.

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Згідно з проєктом, паспорт українця у формі книжечки, оформлений до набрання чинності цим документом як закон, є чинним до закінчення строку його дії.

У тексті законопроєкту пропонується визначити, що строк дії паспорта у формі книжечки становить для осіб віком від 16 до 25 років – до дня досягнення особою 25-річного віку, а для осіб віком від 25 до 45 років – до дня досягнення особою 45-річного віку за умови, що до дня набрання чинності цим документом до паспорта було вклеєно у встановленому порядку нову фотокартку після досягнення особою 25-річного віку, а в разі, коли паспорт було оформлено у період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років – фотокартку під час оформлення паспорта.

Також передбачається встановити, для осіб віком від 45 років строк дії такого паспорта є безстроковим за умови, що до дня набрання чинності цим Законом до паспорта було вклеєно в установленому порядку нову фотокартку після досягнення особою 45-річного віку, а в разі, коли паспорт було оформлено після досягнення цього віку, – фотокартку під час оформлення паспорта.

Паспорт, у якому не вклеєно таких фотокарток при досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним.

У пояснювальній записці уточнюється, що оформлення паспорта українця здійснюється особам, які не досягли 18-річного віку, на 4 роки, а особам, які досягли 18-річного віку, – на кожні 10 років.

Окремо зазначається, що кожен українець, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України, а паспорт українця виготовляється у формі ID-картки, що містить безконтактний електронний носій.

Від початку запровадження видачі паспорта українця у формі ID-картки їх було видано близько 3 млн.

Передбачено, що документ набирає чинності у разі прийняття його як закону через 30 днів з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомлялося, нові ID-картки в Україні запроваджено у січні 2016 року на зміну паперового паспорта громадянина Україні зразка 1994 року із вклеєною фотокарткою.