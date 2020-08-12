Уряд сьогодні планує ухвалити рішення про вихід з угод СНД

Кабінет Міністрів планує ухвалити рішення про вихід України з двох угод у рамках Співдружності незалежних держав та затвердити страховий запас природного газу на 2020 рік.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у порядку денному засідання на 12 серпня, який опублікований на Урядовому порталі.

Зокрема, урядовці збираються ухвалити рішення про вихід з Угоди про співробітництво у підготовці і підвищенні кваліфікації військових кадрів для прикордонних військ держав — учасниць Співдружності незалежних держав. Також Кабмін планує схвалити вихід України з Угоди про створення Ради з культурного співробітництва держав — учасниць СНД.

Крім того, представники уряду розглянуть проєкти постанов щодо внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році; щодо затвердження Програми реформування та розвитку спиртової галузі на 2020—2023 роки; про деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2020 році.

Урядовці також планують ухвалити проєкт розпорядження про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції.

У середу члени Камбіну розглянуть ще проєкт розпорядження про підписання Додаткової угоди № 3 між урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фінансування програми “Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні” (ЕNI/2016/039-569)” та низку інших питань.

Фото: КМУ