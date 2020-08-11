Мін'юст запускає новий Єдиний держреєстр

Мін'юст запускає новий Єдиний держреєстр

Укрінформ
Міністерство юстиції увечері 11 серпня запускає новий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Фейсбуці.

“Сьогодні ввечері ми запускаємо у роботу новий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Міграція даних зі старого реєстру у новий та зупинка роботи ЄДР планувались з 7 по 16 серпня, однак ми зробили це на 5 днів раніше від встановленого дедлайну завдяки ефективній та злагодженій роботі ДП «Національні інформаційні системи»”, - написав Малюська.

За словами міністра, новий ЄДР безуспішно намагались написати та запустити у роботу протягом останніх 9 років.

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Малюська зауважив, що старий ЄДР давно не відповідав вимогам законодавства та не надавав можливість для вдосконалення свого функціоналу, тому новий софт був об’єктивно необхідним.

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