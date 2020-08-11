Сенцов — про вирок Кольченку: Ми що, вже живемо у Росії чи Білорусі?

Український режисер і письменник, колишній в’язень Кремля Олег Сенцов обурений вироком Шевченківського суду Києва ексбранцю Росії Олександру Кольченку за участь в акцій біля посольства Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це Сенцов написав у Фейсбуці.

«Сашку Кольченку, справжньому патріоту України, за участь у вчорашній акції протесту під стінами посольства Білорусі сьогодні присудили 40 годин виправних робіт. Я вчора пізно вночі повернувся додому і, мабуть, ще не прокинувся. Ми що, вже живемо у Росії чи у Білорусі?» - зазначив Сенцов.

Його також обурило те, що на відкритий суд не пустили пресу, а «міліцейські» протоколи, «не відповідають дійсності, зафіксованій на відео».

Сенцов зауважив, що суддя «точно знала, кому виносить вирок».

«І це був тільки перший суд за нібито хуліганку, а ще буде другий за спротив співробітникам міліції (це знов не помилка друку). Це гнила правоохоронна і судова система, яку ніхто не реформував та не планує реформувати, показує своє справжнє обличчя і вже не ховається», - вважає режисер.

Як повідомляв Укрінформ, колишньому бранцю Кремля Олександру Кольченку, якого затримали 10 серпня на акції під посольством Білорусі в Києві, присудили 40 годин громадських робіт.

Адвокат Кольченка Євгенія Закревська також повідомила, що має відбутися розгляд ще однієї справи - щодо злісної непокори правоохоронним органам.

Перше засідання у справі Кольченка відбулося у закритому режимі в кабінеті судді, представників ЗМІ на саме засідання не пропустили.

Як повідомляв Укрінформ, 10 серпня поліцейські склали адміністративні протоколи на п'ятьох осіб у зв'язку з “порушенням правопорядку” біля посольства Білорусі у Києві.

За даними правоохоронців, під час акції біля посольства Республіки Білорусь група чоловіків порушувала правопорядок, а на вимогу працівників поліції припинити дії вони не реагували та поводились агресивно.

Напередодні активісти проводили під посольством акцію солідарності з білоруським народом. Сталися сутички між учасниками та поліцією, правоохоронці затримали кількох осіб.

Серед затриманих був колишній в’язень Кремля Олександр Кольченко.

Фото: Павел Багмут