Кольченку, якого затримали під посольством Білорусі, присудили громадські роботи

Колишньому бранцю Кремля Олександру Кольченку, якого затримали 10 серпня на акції під посольством Білорусі в Києві, присудили 40 годин громадських робіт.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила адвокат Кольченка Євгенія Закревська по завершенню судового засідання.

"По першому протоколу Олександра визнали винним у вчиненні хуліганських дій і призначили 40 годин громадських робіт - на підставі двох рапортів працівників поліції", - зазначила вона.

Вона також повідомила, що має відбутися розгляд ще однієї справи - щодо злісної непокори правоохоронним органам. Однак час розгляду невідомий, оскільки суддя повернув протокол та матеріали на доопрацювання.

Перше засідання у справі Кольченка відбулося у закритому режимі в кабінеті судді, представників ЗМІ на саме засідання не пропустили.

Як повідомляв Укрінформ, 10 серпня поліцейські склали адміністративні протоколи на п'ятьох осіб у зв'язку з “порушенням правопорядку” біля посольства Білорусі у Києві.

За даними правоохоронців, під час акції біля посольства Республіки Білорусь група чоловіків порушувала правопорядок, а на вимогу працівників поліції припинити дії вони не реагували та поводились агресивно.

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Напередодні активісти проводили під посольством акцію солідарності з білоруським народом. Сталися сутички між учасниками та поліцією, правоохоронці затримали кількох осіб.

Серед затриманих був колишній в’язень Кремля Олександр Кольченко.