Кольченку, якого затримали під посольством Білорусі, присудили громадські роботи

Кольченку, якого затримали під посольством Білорусі, присудили громадські роботи

Укрінформ
Колишньому бранцю Кремля Олександру Кольченку, якого затримали 10 серпня на акції під посольством Білорусі в Києві, присудили 40 годин громадських робіт.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила адвокат Кольченка Євгенія Закревська по завершенню судового засідання.

"По першому протоколу Олександра визнали винним у вчиненні хуліганських дій і призначили 40 годин громадських робіт - на підставі двох рапортів працівників поліції", - зазначила вона.

Вона також повідомила, що має відбутися розгляд ще однієї справи - щодо злісної непокори правоохоронним органам. Однак час розгляду невідомий, оскільки суддя повернув протокол та матеріали на доопрацювання.

Перше засідання у справі Кольченка відбулося у закритому режимі в кабінеті судді, представників ЗМІ на саме засідання не пропустили.

Як повідомляв Укрінформ, 10 серпня поліцейські склали адміністративні протоколи на п'ятьох осіб у зв'язку з “порушенням правопорядку” біля посольства Білорусі у Києві.

За даними правоохоронців, під час акції біля посольства Республіки Білорусь група чоловіків порушувала правопорядок, а на вимогу працівників поліції припинити дії вони не реагували та поводились агресивно.

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Напередодні активісти проводили під посольством акцію солідарності з білоруським народом. Сталися сутички між учасниками та поліцією, правоохоронці затримали кількох осіб.

Серед затриманих був колишній в’язень Кремля Олександр Кольченко.

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