Акція на підтримку Стерненка: суд закрив справу щодо активіста Виговського

Про це у Фейсбуці інформує юридична компанія «Міллер», передає Укрінформ.

«Сьогодні у Шевченківському районному суді м. Києва відбувся розгляд двох протоколів про адміністративне правопорушення складених щодо Виговського Миколи. За результатами розгляду суддею прийнято рішення про закриття провадження у зв'язку із відсутністю в діях Виговського М.Ю. складу та події адміністративного правопорушення», - йдеться у повідомленні.

Юристи нагадали, що 15 червня під стінами Шевченківського районного суду міста Києва проходила акція на підтримку Стерненка, якому обирали запобіжний захід.

Уточнюється, що у той день під стінами суду був присутній Виговський, і під час цієї акції його «висмикнули працівники поліції за те, що він нібито нецензурно лаявся та чіплявся до громадян, хоча будь-яких доказів на підтвердження цих припущень до протоколів не додано».

За результатами участі у цій акції, як інформують у юридичній компанії, Виговського затримали, доставили у відділок поліції та склали щодо нього 2 протоколи про адмінправопорушення.

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«Сьогодні судом фактично було визнано вказані дії працівників поліції безпідставними», - повідомляють юристи.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський райсуд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Апеляційний суд залишив це рішення чинним.

Зі свого боку начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що за фактом сутичок під судом п'ятьох осіб доправили до райуправління поліції: одного – після конфлікту з журналісткою одного з телеканалів, інші четверо заважали поліцейським, коли вони намагалися припинити цей конфлікт. Також після цих подій двох поліцейських було відсторонено від займаних посад.

За даними ЗМІ, тоді під судом серед затриманих був активіст Микола Виговський.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

30 липня Стерненко поінформував, що суд обмежив йому строки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо нього до 11 серпня.

6 червня Стерненку змінили запобіжний захід – до 21 вересня він перебуватиме під нічним домашнім арештом.