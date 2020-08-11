У Києві підпалили "Теслу" Богдана

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля у Дніпровському районі Києва.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС у Фейсбук.

«Подія сталася сьогодні вночі, 11 серпня. Близько 3-ї години ночі до поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля Tesla на вулиці Юності у Дніпровському районі. На місце події виїхали рятувальники, слідчо-оперативна група та представники профільних служб поліції Києва», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогонь пошкодив три автомобілі - Tesla і дві припарковані поруч автівки Mazda і Honda, які належать місцевим мешканцям.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, слідчі призначать необхідні експертизи.

Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій для встановлення всіх обставин підпалу авто та причетних до правопорушення осіб.

За даними ЗМІ, «Тесла», яку було пошкоджено вогнем, належить ексголові Офісу Президента Андрію Богдану.

Як повідомляв Укрінформ, 16 липня вночі у Миколаєві підпали автомобіль голови обласного осередку партії "Національний корпус" Дениса Янтаря.