Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а нині вони не спілкуються

Президент Володимир Зеленський спершу мав намір призначити Андрія Богдана генеральним прокурором, а не керівником свого Офісу, зараз вони не спілкуються.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Я вважаю, що з самого початку у мене було неправильне рішення з ним (Богданом - ред.) через голову Офісу. Тому що з самого початку я вважав, що він сильний юрист, він хоче саджати, те, що він казав, і він повинен іти на генпрокурора. Я так вважав", - сказав Зеленський.

За словами Президента, влада "не корисна" для Богдана й сильно його змінює.

"У нього є нормальні риси, професійні риси. І те, що я побачив, на жаль, він цього не бачив. З владою треба впоратись, треба не змінюватися як людина. Треба залишитися людиною і поважати інших, як зсередини команди, так і зовні. Не треба показувати свою владу там, де це неправильно. Треба іноді вмикати дипломатію, тому що він був у державі майже друга людина, ну я так вважаю", - підкреслив Зеленський.

Водночас він зазначив, що рішення про відставку Богдана з посади керівника ОП було прийнято через його конфліктність всередині команди.

"У нас усередині команди був розкол. І ми не змогли в конфігурації з Андрієм працювати командою. Просто не змогли. І це дуже довго було, це почалося у вересні, чесно кажучи, потрішечки, потрішечки, потрішки", - сказав Президент.

Зеленський додав, що з Богданом нині не спілкується.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 лютого призначив Андрія Єрмака керівником ОП, попередньо звільнивши з цієї посади Андрія Богдана.

До призначення в Адміністрацію Президента (згодом реформовану в Офіс Президента) Богдан працював адвокатом олігарха Ігоря Коломойського.