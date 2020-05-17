Богдан про участь у виборах мера Києва: Мені ця ідея подобається

Колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що йому подобається ідея висунення своєї кандидатури на виборах мера Києва.

Про це він сказав у коментарі виданню "Новое время".

"А мені ця ідея подобається", - заявив він.

Напередодні колишній народний депутат Сергій Лещенко у своєму Telegram написав, що у фракції Слуга народу активно обговорюється можливе висунення Андрія Богдана на виборах мера Києва.

"Публічно це рішення не оголошено, але депутати, які спілкуються з колишнім головою Офісу Президента, кажуть, що Богдану набридло сидіти на політичному карантині", - заявив він.

Нагадаємо: 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента та призначив на вакантне місце свого помічника Андрія Єрмака.

Місцеві вибори у Києві відбудуться 25 жовтня 2020 року.